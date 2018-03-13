СК РФ не нашел VIP-камер в "Матросской тишине"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1 "Матросская тишина", а также подследственного Дионисия Золотова после проверки в связи с публикациями в СМИ о VIP-камерах следственном изоляторе.

В постановлении СК об отказе в возбуждении уголовного дела, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса", отметается, что в ходе проверки, ведомством были тщательно изучены все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте.

В декабре прошлого года СМИ опубликовали материал о наличии в СИЗО "Матросская тишина" VIP-камер, отремонтированных по инициативе подследственного Золотова, за нахождение в которых сотрудники ФСИН якобы получали немалые суммы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. В "Матросской тишине" начались проверки, а также прошла серия увольнений.

В числе прочих был опрошен подследственный Золотов, подтвердивший, что принимал участие в ремонте камер на основании статьи 27 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях", в которой говорится о том, что подозреваемые и обвиняемые могут с их согласия быть привлечены к труду на территории СИЗО.

Также в ходе проверки выяснилось, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО-1 без конвоя и тем более не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов. Кроме того, не подтвердилась информация о получении сотрудниками ФСИН денежных средств за нахождение в отремонтированных камерах. "В связи с этим, какого-либо избирательного подхода в данном случае к следственно-арестованным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным, со стороны администрации не выявлено", - говорится в постановлении следствия.

Адвокат Золотова Роман Кандауров подтвердил "Интерфаксу" отказ СК возбудить уголовное дело по факту коррупции со стороны руководства "Матросской тишине". По его словам, он и его подзащитный обратились к директору ФСИН России Геннадию Корниенко и главе УФСИН России по Москве Сергею Морозу с просьбой возобновить проведение ремонтных работ в целях скорейшего переезда находящихся в СИЗО подследственных в обновленные камеры. По мнению адвоката, "результаты проверки снимают какие-либо подозрения в недобросовестном поведении его доверителя, других подследственных, представителей ФСИН и устраняют препятствия для продолжения работ".

Золотов в 2017 году был признан Никулинским судом виновным в особо крупном хищении (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорен к 6,5 годам заключения. Как установлено следствием и судом, Золотов в период с марта по июнь 2014 года получил от одной из гражданок денежные средства в сумме более 150 млн рублей, пообещав обеспечить прекращение уголовного дела, возбужденного в отношении нее. Золотов признал вину, в связи с чем судебный процесс в отношении него прошел в особом порядке.