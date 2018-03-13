В российском НИИ отказались комментировать сообщения СМИ о создании им газа "Новичок"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ) не комментируют сообщения СМИ о том, что этим учреждением еще в советские годы был разработан нервно-паралитический газ "Новичок".

Этим газом, согласно утверждению британских властей, был отравлен в начале марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

"На нашем предприятии действует режим секретности. Информацию СМИ не комментируем", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в приемной гендиректора ГНИИОХТ.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила: "Господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием "Новичок".

Позднее газета "Коммерсантъ" сообщила , что нервно-паралитические вещества серии "Новичок" их авторы из ГНИИОХТ называли сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире. Серия была создана в конце 1980-х годов, а в 1991 году, по словам одного из ее авторов, кураторы разработки из советского Минхимпрома даже получили за "Новичков" Ленинскую премию.

"Детали разработок широкой публике в начале 1990-х рассказали одни из основных разработчиков этого вещества - сотрудники ГНИИОХТ Владимир Углев и эмигрировавший впоследствии в США Виль Мирзаянов. Они утверждали, что "Новичок" был разработан в рамках секретного проекта "Фолиант" и представляет собой бинарное химическое оружие", - пишет "Ъ". По данным издания, его специфика в том, что в "боевое состояние" оно приводится непосредственно перед применением. При этом "Ъ" напоминает, что 27 сентября 2017 года власти РФ объявили о том, что полностью уничтожили все свое химическое оружие.

Обвинения со стороны Великобритании

Как сообщалось накануне, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила Мэй, выступая перед членами парламента.

В Москве считают "цирковым шоу" и "сказками" заявления Мэй о вероятной причастности России к отравлению Скрипаля. "Это цирковое шоу в британском парламенте", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепеличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии. Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.