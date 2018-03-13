Степашин допустил возможность провокации британских спецслужб в истории со Скрипалем

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Первый директор ФСБ РФ Сергей Степашин не исключает участия британских спецслужб в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Впереди в России выборы президента, Россию и так обвиняют во всех смертных грехах. И, скажите мне, какой идиот в России решит такое вот сотворить? Где логика?" - сказал Степашин "Интерфаксу" во вторник.

"Для меня очевидно, что это, возможно, примитивная провокация английских спецслужб", - заявил он. "Кому в России нужен этот предатель?" - добавил Степашин.

"Помимо выборов есть и еще одна причина: чемпионат мира по футболу в России. Англичане нас просто ненавидят за то, что чемпионат пройдет в нашей стране", - подчеркнул Степашин.

Он напомнил, что, будучи министром внутренних дел России, в 1998 году "подписал с МВД Великобритании соглашение, которое действует до сих пор и предполагает возможность совместных расследований". "Так передайте нам материалы дела и давайте расследовать это преступление вместе", - сказал экс-директор ФСБ.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Она добавила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России.