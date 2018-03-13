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Бывший начальник МУРа арестован по делу в коррупции

Виктор Трутнев обвиняется в посредничестве при передаче взятки

Бывший начальник МУРа арестован по делу в коррупции
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев, возглавлявший в прошлом УВД трех московских округов и Московский уголовный розыск, арестован по обвинению в посредничестве при передаче взятки, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.

"Интерфаксу" подтвердили в Московском гарнизонном военном суде, что в начале марта был санкционирован арест Трутнева. "По ходатайству следователя 2 марта в отношении Трутнева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца", - сообщили во вторник в суде.

Там отметили, что это решение уже обжаловано защитой обвиняемого, однако дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на следствие, Трутнев участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства АО "Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева", одного из ведущих производителей взрывателей для боеприпасов. По данным газеты, Военное следственное управление СКР по Москве заподозрило Трутнева в начале текущего года, у него был проведен обыск, а самого генерала неоднократно допрашивали.

В ходе следственных действий Трутнев был госпитализирован, после выписки генерала из больницы следователи предъявили ему обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) и обратились в военный суд, пишет "Ъ".

По версии следствия, в 2017 году при проверке балашихинского НИИ им. П.И.Снегирева сотрудники УФСБ выявили нарушения, связанные с оформлением его сотрудников. Для избежания наказания за мошенничество или растрату (статьи 159 или 160 УК РФ соответственно) директору НИТИ Игорю Григорьеву предложили заплатить за каждое выявленное нарушение по несколько миллионов рублей. Григорьев обратился в управление собственной безопасности ФСБ, и под контролем его сотрудников через посредников взятку в размере трех миллионов рублей заместителю начальника седьмого межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову, пишет "Ъ".

По данным газеты, фигурантами дела также стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Круглов, Надеждин и Винокуров признали свою вину и согласились дать показания, поэтому материалы в их отношении были выделены в отдельное производство, сообщает "Ъ". Уголовное дело в отношении Трутнева объединено с делом оперативников Семенова и Юсуфова, не признающих вину.

Теги: Виктор Трутнев, ФСБ России
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