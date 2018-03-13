"Хабаровские живодерки" начали отбывать наказание в колонии под Иркутском

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Фигурантки дела о жестоком обращении с животными из Хабаровска прибыли отбывать наказание в женскую колонию на территории Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.

"Осужденные Алена Савченко и Алина Орлова прибыли по этапу в феврале текущего года, пробыли несколько дней в СИЗО-1 в Иркутске и в настоящее время находятся в женской исправительной колонии N11 в поселке Бозой в 100 км от областного центра в Эхирит-Булагатском районе", - сказал представитель ведомства.

По его словам, поскольку преступления осужденных вызвали большой общественный резонанс, прокуратура взяла на контроль ход отбывания наказания. "Пока каких-либо жалоб от Савченко и Орловой не поступало. Не поступало также сигналов об их противоправном поведении в колонии и СИЗО", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что девушки находятся в разных отрядах ИК-11.

"Это колония для женщин, впервые попавших в места лишения свободы. У Савченко и Орловой обычные условия содержания - им положено шесть кратковременных и четыре длительных свидания в год, шесть посылок или передач, на покупку питания и предметов быта они ежемесячно могут тратить до 9 тыс. рублей. Осужденные проживают в общежитиях своих отрядов, где им обеспечены все необходимые условия - не менее 3 кв. метров площади в общей спальне, кровать, тумбочка и стул", - сказали в прокуратуре.

В ИК-11 есть швейное производство, где шьют форму для сотрудников правоохранительных органов.

Суд первой инстанции вынес приговор по делу "хабаровских живодерок" 25 августа 2017 года. Тогда Савченко получила 4 года и 3 месяца, а Орлова - 3 года и 10 дней колонии общего режима. 21 декабря 2017 года Хабаровский краевой суд незначительно смягчил приговор из-за истечения срока давности по некоторым преступлениям: срок Савченко сократился на три месяца, Орловой - на 10 дней.

Девушек признали виновными в жестоком обращении с животными (ч.2 ст.245 УК РФ) и разбое (ч.2 ст.162 УК РФ). Савченко также признана виновной в оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч.2 ст.282 УК РФ).

Летом 2016 года в Хабаровске несовершеннолетние тогда девушки расправились как минимум с 15 животными: птицами, кошками и собаками. Помимо этого, одна из них неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Вместе со своим ровесником она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.

Кроме того, девушки с битой и пневматическим пистолетом напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.

Потерпевшей по статье о жестоком обращении с животными проходила женщина, отдавшая девушкам своего щенка. Позднее она узнала питомца в числе убитых животных на фотографиях, которые попали в интернет. Суд взыскал с девушек по 10 тыс. руб. ущерба в счет возмещения морального вреда.