Сбербанк и сеть клиник "Мать и дитя" создадут онлайн-площадку медицинских услуг

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк совместно с MD Medical Group (MDMG, владеет сетью клиник "Мать и дитя") заключили соглашение о создании маркетплейса медицинских услуг на территории России.

Соглашение предполагает предоставление медицинских услуг центра "Мать и дитя" через платформу онлайн-сервиса DocDoc (80% принадлежат Сбербанку).

Соответствующее соглашение было подписано во вторник при участии первого заместителя предправления Сбербанка Льва Хасиса, главы "Мать и дитя" Марка Курцера и гендиректора DocDoc Дмитрия Петрухина.

Как отмечают стороны, среди основных услуг будут доступны телемедицина для беременных и/или молодых мам, медицинские обследования, дородовое и послеродовое сопровождение, медицинское страхование (ДМС), лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Пациенты смогут воспользоваться услугами в формате телемедицины, не покидая своего дома или работы, или записаться на прием к специалисту в одном из учреждений сети госпиталей и клиник "Мать и дитя" в регионах присутствия. Услуги будут доступны в том числе в рамках программы добровольного медицинского страхования.

Воспользоваться услугами можно будет с июня 2018 года, отмечают стороны.

По словам Хасиса, в будущем маркетплейс будет расширяться и появятся новые партнеры. Речь идет о крупнейших медицинских сетях, однако детали компания не раскрывает.

По данным Сбербанка, к 2022 году общий рынок услуг e-health будет быстро развиваться и составит более 238 млрд рублей. "Мы надеемся, что DocDoc станет лидером на рынке цифровых медицинских услуг", - отметил Хасис, не указывая точных оценок.

"Рынок только формируется, безответственно говорить о каких-то рыночных долях, для нас самое главное, чтобы сервис был привлекательным для граждан России", - добавил он.

В настоящее время у MDMG 35 медучреждений в 20 городах РФ, в том числе 5 стационаров и 30 амбулаторных клиник. Группа также имеет три франчайзинговые клиники в Киеве.

DocDoc бесплатный онлайн-сервис поиска и записи к врачу. Компания работает с 2011 года. В мае 2017 года Сбербанк выкупил 80% сервиса, оставшиеся 20% компании принадлежат основателю и главе сервиса Петрухину и топ-менеджменту.