Сбербанк заинтересовался инвестициями в технологии долголетия

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк заявил об интересе инвестировать в технологии, связанные с продолжительностью жизни.

"Мы сейчас очень сильно изучаем технологии, которые происходят в мире относительно долголетия, продуктивного долголетия. И мы даже хотим инвестировать в такие компании", - сообщил старший вице-президент, руководитель дирекции по развитию цифрового бизнеса Сбербанка Теймур Штернлиб в рамках ток-шоу "Умный город: вызовы современности".

Сбербанк в рамках развития своей экосистемы осваивает направления, лежащие вне финансовой сферы, в том числе, направление телемедицины.

В частности, Сбербанк уже договорился с MD Medical Group (MDMG, владеет сетью клиник "Мать и дитя") о запуске маркетплейса медицинских услуг. По условиям соглашения "Мать и дитя" будет предоставлять медуслуги через платформу онлайн-сервиса DocDoc (80% принадлежат Сбербанку).

В DocDoc Сбербанк вложился в 2017 году.

Ранее также сообщалось, что в отделениях Сбербанка появятся киоски, где будут вестись онлайн-консультации врачей.

По данным Сбербанка, к 2022 году общий рынок услуг e-health превысит 238 млрд рублей.