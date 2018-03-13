Генпрокуратура РФ заявила о готовности сотрудничать с Лондоном по "делу Скрипаля"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России готова к сотрудничеству с британскими коллегами в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Генпрокуратура России всегда готова к любому сотрудничеству на нормативно-правовой базе, имеющейся в международных отношениях", - заявил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, отвечая на соответствующий вопрос.

Реагируя на обвинения о возможной причастности РФ к покушению на убийство Скрипаля, Буксман сказал: "Я не слышал обвинений, которые были бы аргументированы какими-то доказательствами".

"Пока это политизированные обвинения. Как всегда во всем виновата Россия. Без всякого расследования", - отметил собеседник агентства. Он добавил при этом, что российская прокуратура пока не получала никаких материалов, либо просьб о правовой помощи из Лондона.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что нервно-паралитическое вещество, которым в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь, разработано в России. По ее словам, "данное вещество входит в группу нейропаралитических газов "Новичок".

Как сообщалось, 27 сентября 2017 года Россия завершила уничтожение своих запасов отравляющих веществ.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.