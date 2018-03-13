Трамп обсудит с Мэй инцидент со Скрипалем

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Накануне Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. Мэй сказала, что нервнопаралитическое вещество, которым в Солсбери были отравлены Скрипаль и его дочь, разработано в России. По ее словам, "данное вещество входит в группу нейропаралитических газов "Новичок".

В свою очередь уволенный госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД Британии Борисом Джонсоном заявил, что американские власти с доверием относятся к выводам Лондона о том, что к отравлению, скорее всего, причастна РФ.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.