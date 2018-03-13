Минобороны РФ 16 марта завершит голосование по выбору названий нового российского оружия

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На сайте Минобороны РФ 16 марта завершится голосование по выбору названий нового российского оружия, о котором сообщил в послании президент РФ Владимир Путин.

"На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений. Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Как сообщалось, в послании Путина Федеральному собранию 1 марта был сделан особый акцент на военном аспекте. Президент сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Путин, рассказав о новейших видах отечественного оружия, отметил, что некоторые из них остаются безымянными, и пригласил слушателей зайти на сайт Минобороны и предложить свой вариант названия.

На призыв Путина откликнулся, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, предложив в своем телеграме назвать ракету в честь погибших в Сирии российских летчиков - "Пальмира".

В комментариях на официальном аккаунте Минобороны в фейсбуке пользователи предложили свои названия, среди них - "Чебурашка", "Светлячок", "Буратино", "Песец", "Карасик", "Горлица", "Жар-птица" и "Капитошка".