Начальник столичного главка СК придет в суд на допрос по делу полковника Максименко

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов придет в качестве свидетеля в Мосгорсуд для дачи показаний по делу обвиняемого в коррупции начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

"Обязательно пойду. Я очень благодарен судье, что он пригласил меня на допрос, потому что дача показаний расставит каким-то образом определенные акценты в нужном направлении", - заявил "Интерфаксу" Дрыманов во вторник.

"Уверяю вас, что это (вызов в суд - ИФ) хорошая новость для меня. Повестку я еще не получил, но, может, почта так работает", - добавил руководитель столичного главка СКР.

Ранее о том, что допрос Дрыманова запланирован адвокатами Максименко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда. При этом точная дата допроса пока неизвестна, уточнили там.

Начальнику УСБ СКР инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи290 УК РФ): $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова и $50 тыс. - от бизнесмена Бадри Шенгелии.

Согласно обвинительному заключению, установлено, что бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков получил от Шейхаметова денежные средства за действия в пользу соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова (Итальянец) и через экс-сотрудника СК Дениса Богородецкого передал их заместителю Максименко - Александру Ламонову. Последний, считает обвинение, привез $400 тыс. полковнику домой, оставив себе 25 тысяч.

Указанные денежные средства следствию у Максименко обнаружить не удалось, следует из обвинительного заключения.

Второй эпизод дела Максименко связан с получением им от петербургского бизнесмена Шенгелии $50 тыс. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против сотрудников правоохранительных органов, которые проводили следственные действия в отношении предпринимателя.

Как сообщалось, в обвинительном заключении по делу Максименко говорится, что за действия в пользу Кочуйкова денежные средства в 2016 году вместе с ним, первым замглавы столичного главка СКР Денисом Никандровым и экс-начальником следственного управления СКР Москвы по Центральному административному округу Алексеем Крамаренко при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского также якобы получил Дрыманов, который проходит по делу начальника УСБ СКР свидетелем.