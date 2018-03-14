Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья полуострова, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в среду утром по местному времени. Его эпицентр находился возле мыса Козлова на глубине 40,4 км в 188 км южнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства. Эпицентр находился в 291 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,1.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что подземные толчки в населенных пунктах региона не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказали в ГУ МЧС.