Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Башкирии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вагон, груженный углем, сошел с рельсов в Чишминском районе Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в среду.

"14 марта в 05:15 мск поступило сообщение о сходе одной колесной пары вагона грузового поезда, груженного углем, на однопутном перегоне 1449 км Куйбышевской железной дороги в Чишминском районе. Опрокидывания вагона и россыпи угля нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте проводятся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 17 человек и 4 единицы техники.