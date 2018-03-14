В калининградском штабе Навального полиция нашла пачку "избирательных бюллетеней"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Калининграде полиция провела обыск в региональном штабе Алексея Навального и обнаружила там пачку "избирательных бюллетеней", сообщают сторонники оппозиционера в соцсетях.

"Минувшим вечером полиция и сотрудники центра "Э" пришли в штаб с обыском. Во время осмотра помещения нашли подброшенную пачку бюллетеней. Вернее, листами, похожими на них: нет ни печатей, ничего. Это провокация", - говорится в сообщении.

Руководителя штаба Егора Чернюка и его помощника Олега Алексеева задержали и отвезли в отдел для дачи объяснений. Чернюка оставили в отделе на ночь до суда. Он обвиняется в нарушении ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ в связи с акцией 28 января (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По утверждению сторонников Навального, позже вечером в штаб ворвалась толпа неизвестных. Они вытолкали из помещения волонтеров, поменяли замки и заявили, что аренда помещения закончилась.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Как сообщалось, в Калининграде 28 января прошла несогласованная акция протеста сторонников Навального, на которую пришло порядка 250 человек. Мероприятие прошло без эксцессов и задержаний.

Однако в последующие дни организаторы и наиболее активные участники акции были доставлены в различные суды и подвергнуты административным наказаниям. В основном это были штрафы в размере 12 тыс. рублей и аресты до 20 суток.