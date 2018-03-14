В МИД РФ заявили о более чем сорока скрывающихся в Великобритании россиянах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона ожидает от Великобритании выдачи десятков россиян, среди которых есть серийные убийцы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы знаете, выдача какого количества именно российских граждан ожидается от Лондона по официальным запросам? Более сорока человек", - сказал Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Среди этих более чем сорока людей есть серийные убийцы", - добавила она. При этом, по словам Захаровой, эти люди получили полное покровительство британских властей.

Захарова также назвала "трэшем" заявления британского премьер-министра Терезы Мэй по делу об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале. Она добавила, что британский "спектакль" получил свое развитие, "финализировался в то, что было".

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку. "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она. Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят "ряд секретных мер".