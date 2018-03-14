Захарова пообещала адекватный ответ России на действия Великобритании

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия адекватно ответит на объявленные Лондоном меры в отношении Москвы в связи с "делом Скрипаля", заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будут соответствующие, адекватные - я думаю, здесь не надо цепляться за слова - зеркальные, абсолютно соответствующие ситуации меры", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По ее словам, ответ России на объявленные Лондоном меры "сейчас прорабатывается".

Захарова заявила, что российским дипломатам со стороны Лондона уже давно была объявлена визовая война. "До такой массовой высылки дипломатов не доходило, но что они делали. У дипломата заканчивалась виза, выданная Великобританией, и, естественно, ее нужно было продлевать. Продлевают в установленные сроки. Отправляли на продление, но визу не продлевали", - сказала официальный представитель МИД.

По ее словам, таким образом, человек должен был уезжать, что он и делал, но "его замене визу тоже не выдавали". "Невозможно было вести ротацию, невозможно было вести кадровые плановые замены. Все это шло, исходя из той визовой ситуации, которую придумали британцы", - отметила Захарова.

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку. "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она. Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят "ряд секретных мер".