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Москва получила список 23 высылаемых из Великобритании дипломатов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Лондон в среду по дипломатическим каналам передал Москве список из 23 дипломатов и представителей военного атташата, подлежащих высылке из Великобритании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это российские дипломаты, представители военноего атташата. Список передали, он у нас есть. Эти люди должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По ее словам, список был передан "сегодня по дипломатическим каналам".

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку. "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки (. . .) У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Мэй.

Теги: МИД РФ, Великобритания
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