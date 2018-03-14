В Рязанской области мужчина открыл стрельбу по полицейским и был убит

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Полицейские и сотрудники Росгвардии ликвидировали 55-летнего жителя Рязанской области, который из охотничьего ружья открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, сообщает в среду пресс-служба УМВД по региону.

Об инциденте в полицию сообщили жители деревни Залесное-Чулково, расположенной в Кораблинском районе. Они рассказали, что их сосед ходит по двору своего дома в нетрезвом виде с охотничьим ружьем в руках и стреляет.

К приезду полицейских хозяин, ранее неоднократно судимый, заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с ним, но мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов.

"Офицеры СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При осмотре дома были обнаружены охотничье ружье и 10 патронов к нему", - говорится в сообщении.