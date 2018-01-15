Неизвестный напал на полицейских в Дагестане

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - При проверке документов неизвестный открыл огонь по полицейским в Дагестане, злоумышленник был нейтрализован, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В городе Каспийск сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки документов гражданина, который в ответ на требования полицейских открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Ответным огнем преступник был нейтрализован. С места происшествия изъят пистолет", - сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших среди гражданских лиц и сотрудников полиции нет.

На месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные действия.