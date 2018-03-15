Правительство рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за хулиганство в самолетах

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в части усиления административной ответственности за совершение противоправных деяний на воздушном транспорте.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующим законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений его командира, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте.

"Предусматривается также введение административной ответственности за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования", - говорится в сообщении.

Законопроект рассмотрен и одобрен 5 марта 2018 года на заседании Комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.