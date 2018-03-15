Путин рассказал о планах устроиться таксистом после поражения Собчака на выборах

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что до его переезда в Москву в 1996 году, ему негде было работать, и он даже размышлял о том, чтобы устроиться таксистом.

О соответствующем эпизоде он рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который выложен на странице его коллеги Дмитрия Киселева в сети "Вконтакте".

Говоря о своем переезде в Москву после поражения тогдашнего главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах, В.Путин пояснил, что в тот момент у него не было иного выбора.

"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться?" - сказал президент.

"Поэтому, когда Павел Павлович Бородин (тогда глава Управделами президента - ИФ) предложил переехать в Москву в Управление делами и заняться юридическими вопросами Управления делами президента, я, конечно, согласился и приехал", - добавил он.

Путин заявил, что благодарен Бородину за это предложение, заметив, тем не менее, что изначально не планировал никуда уезжать из Петербурга.

"Я - коренной ленинградец, петербуржец, и это - моя среда обитания. У меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось", - сказал глава государства.