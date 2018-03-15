Косачев увидел в "деле Скрипаля" подготовку к применению силы против РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Западные страны, выдвигая обвинения в адрес России, готовят общественное мнение к возможности применения военной силы в связи с "делом Скрипаля", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Выдвижение огульных обвинений в адрес России до завершения расследования и без предъявления доказательств на самом деле означает ровно то, в чем пытаются обвинить нас: организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной", - написал Косачев в своем фейсбуке.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Великобритания, Франция, Германия и США призвали Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери, и предоставить полный отчет о программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия.

"При этом самой России по-прежнему никто никаких фактов, образцов и иных доказательств представлять не собирается. По-прежнему применяется обкатанная схема: "мы у себя тут все решили, доказательств не представим, а Россия должна доказать, что она не виновна", - отметил сенатор.

4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.