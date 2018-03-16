Песков назвал непростительным упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии поведением назвали в Кремле упоминания президента РФ Владимира Путина в связи с так называемым "делом Скрипаля".

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей - ИФ) ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

Песков расценил такое поведение как "дипломатический проступок".

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что, скорее существует "огромная вероятность" того, что Владимир Путин отдал приказ о применении отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери.

"Именно поэтому мы не ладим с Россией", - добавил Джонсон, в ходе посещения музея "Бункер Британии" в Аксбридже.

По мнению министра, слова которого приводит телеканал, ясно, что атака в Солсбери была совершена Россией. Он также подтвердил, что на территории Британии было применено именно вещество "Новичок", которое, по его словам, было разработано в России.

Перед этим британский премьер Тереза Мэй заявляла, что "весьма вероятно", что Кремль стоит за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.