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В России Отравление Сергея Скрипаля

Песков назвал непростительным упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии поведением назвали в Кремле упоминания президента РФ Владимира Путина в связи с так называемым "делом Скрипаля".

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей - ИФ) ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

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Песков расценил такое поведение как "дипломатический проступок".

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что, скорее существует "огромная вероятность" того, что Владимир Путин отдал приказ о применении отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери.

"Именно поэтому мы не ладим с Россией", - добавил Джонсон, в ходе посещения музея "Бункер Британии" в Аксбридже.

По мнению министра, слова которого приводит телеканал, ясно, что атака в Солсбери была совершена Россией. Он также подтвердил, что на территории Британии было применено именно вещество "Новичок", которое, по его словам, было разработано в России.

Перед этим британский премьер Тереза Мэй заявляла, что "весьма вероятно", что Кремль стоит за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Великобритания, Борис Джонсон
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