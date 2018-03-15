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В России Дело дагестанских чиновников

Врио министра строительства Дагестана объявлен в розыск

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности министра ЖКХ и архитектуры Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск.

"Сейчас министр строительства Дагестана находится в розыске", - сообщил врио главы региона Владимир Васильев журналистам в четверг.

По его словам, подавляющая часть строительного бизнеса в Дагестане находится в тени, и большинство сотрудников работают там неофициально.

Как сообщалось, 5 февраля были арестованы экс-председатель правительства Дагестана, двое его заместителей, а также бывший министр образования и науки. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей.

5 февраля глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. 7 февраля он подписал указ о назначении председателем правительства Дагестана Артема Здунова.

Между тем 27 февраля информированный источник сообщал "Интерфаксу", что врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков, в доме которого проводились обыски, мог покинуть республику и уехать на Украину.

Теги: Дагестан
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