Врио главы Дагестана подписал указ о назначении Здунова премьером республики

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Артем Здунов назначен председателем правительства Дагестана, указ подписал врио главы республики Владимир Васильев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Конституции Республики Дагестан назначить Здунова Артема Алексеевича председателем правительства Республики Дагестан", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее в среду в ходе внеочередной сессии Народного собрания депутаты согласовали кандидатуру Здунова на посту председателя правительства республики.

5 февраля бывший врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны по делу о хищении в особо крупном размере. Позже Васильев своим указом отправил в отставку правительство республики и назначил Анатолия Карибова на пост врио председателя правительства региона.

Высокопоставленные дагестанские чиновники были доставлены в Москву, им предъявлено обвинение. Следствие просит Басманный суд об их аресте.