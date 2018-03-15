Дмитрий Гудков анонсировал учредительный съезд "Партии перемен" в мае

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Учредительный съезд "Партии перемен" пройдет ориентировочно в мае, сообщил в четверг журналистам экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Говоря о партийной структуре, он отметил: "Планируется структура - два сопредседателя и политсовет, но это съезд будет решать".

Кроме того, он сообщил, что партия готова к сотрудничеству с оппозиционером Алексеем Навальным, если он в этом выразит заинтересованность. "Мы со всеми готовы работать. И с "Открытой Россией" тоже будем работать", - сказал Гудков, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве новой партии с Навальным.

"Надо задавать вопрос Алексею, готов ли он, потому что он сейчас создает свою партию", - добавил он.

Ранее в четверг Гудков сообщил, что совместно с кандидатом в президенты Ксенией Собчак создает "Партию перемен" на базе партии "Гражданская инициатива" Андрея Нечаева.