Навальный отказался сотрудничать с Собчак и ее партией

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пригласила оппозиционера Алексея Навального к сотрудничеству с созданной ей "Партией перемен", он отказался.

"Учитывая, что мы создали партию, которая, я надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, оппозиционными, и правыми, и левыми, я считаю, что было бы правильно после выборов начать какие-то переговоры о совместных действиях. И я тебя, Алексей, хочу пригласить, чтобы после выборов с тобой встретиться и обсудить дальнейшие шаги", - сказала Собчак, обращаясь к Навальному в воскресенье в эфире его YouTube-канала.

По ее словам, общая цель и общие ценности для них должны быть важнее, чем разногласия.

Однако Навальный от предложения о сотрудничестве отказался. "Если ты думаешь, что потому, что ты это сказала, эти ритуальные фразы, я поверю во всю эту ложь, то ответ "нет". Я не собираюсь плести здесь какие-то кружева", - сказал оппозиционер в том же эфире YouTube-канала.

Навальный подчеркнул, что у него с Собчак "нет общего дела", так как она ведет себя лицемерно, а ее президентская кампания продажная. "Ты приехала ко мне домой, в два часа ночи, это была последний наш разговор до этой встречи, за месяц до того, как ты объявила (о выдвижении - ИФ), и дословно сказала мне и Юле (жене Навального - ИФ), сидя на моей кухне и распивая чай: "Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать", - сказал оппозиционер.

Собчак эту информацию опровергла. "Ты сейчас врешь, я сказала совершенно не так. И ты знаешь, что это не так. Это неправда", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Собчак и экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков объявили о создании "Партии перемен" на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.