Путин пригласил граждан России на выборы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по поводу предстоящих 18 марта выборов к гражданам России.

"В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента России. Как действующий глава государства считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле - огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдёт наша страна, зависит будущее России и наших детей. За кого проголосовать, как реализовать своё право на свободный выбор - это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учёта вашего мнения. Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России", - сказал Путин.