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Овчарка стала "опекуном" котенка леопарда в зоопарке Владивостока

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Опекуном" котенка персидского леопарда в зоопарке Владивостока стала среднеазиатская овчарка.

"Овчарка Эльза взяла на воспитание маленького леопарда. Несмотря на свои размеры и ощущая свою силу, очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу", - сообщили в пятницу в зоопарке "Садгород".

Уточняется, что котенку дикой кошки по кличке Милаша пять месяцев. Она появилась на свет в зоопарке от пары леопардов, а выкормлена была собакой, золотистым ретривером.

Маленький леопард - не единственный друг среди диких кошек среднеазиатской овчарки Эльзы. Она живет в одном вольере с львицой Астрой. Вместе с ней они едят, играют и спят. Собака и львица родились в один день, им сейчас семь месяцев.

Теги: Владивосток, Приморье
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