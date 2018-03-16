Землетрясение произошло в акватории Байкала

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 был зафиксирован в пятницу в акватории озера Байкал рядом с поселком Большое Голоустное Иркутской области, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 12:28 по иркутскому времени (7:28 по московскому) в точке с координатами 52 градуса северной широты 105,71 восточной долготы на западном берегу Байкала. Энергетический класс - 11,3.

По данным сейсмологов, интенсивность толчка в эпицентре составляла 6 баллов. В Большом Голоустном ощущалось 4-5 балла, в Иркутске - 3-4 балла, на территории Бурятии на противоположном берегу Байкала в поселках Посольское, Мысовая, Клюевка и городе Бабушкин - 4 балла.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области сообщает, что жертв и разрушений нет.