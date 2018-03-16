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В России Отравление Сергея Скрипаля

Лавров подтвердил намерение Москвы выслать британских дипломатов

Есть обновление от 11:14

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На вопрос журналистов о том, будет ли Москва высылать работающих в стране британских дипломатов, Лавров ответил "будем, конечно". Он не назвал количество дипломатов, которое Москва планирует выслать.

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В среду 14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. Москва назвала этот шаг "грубой провокацией" и пообещала дать адекватный ответ.

Решение Мэй вызвано отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон утверждает, что Россия имеет отношение к произошедшему со Скрипалем.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва предъявила британцам все, что было возможно по "делу Скрипаля".

"В принципе, говорить про нынешнюю ситуацию даже уже как-то неловко. Мне кажется, мы все предъявили. Мы абсолютно официально запросили со стороны Великобритании тех действий, которые она обязана предпринять по Конвенции о запрещении химического оружия. Реакцию вы видите", - заявил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что "абсолютно игнорируется" вопрос российской стороны о том, почему не дождаться, "когда, я надеюсь, очень на это надеюсь, когда поправятся потерпевший и дочь, которая, кстати, российская гражданка".

Лавров напомнил, что также России "ничего не сообщили о смерти Глушкова (экс-замгендиректора "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков - ИФ), хотя обязаны сообщить".

Теги: Великобритания, Сергей Лавров
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