Лавров прокомментировал заявление британского министра обороны

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров оценил высказывания министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о роли России в деле отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля как попытки британского чиновника войти в историю громкими заявлениями.

"Насчёт министра обороны (Великобритании - ИФ) - такой симпатичный молодой человек. Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй "highly possible" - главный аргумент в отношении вины России, а у него - "Russia should go away". Может, образования не хватает, я не знаю", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи глав МИД стран-гарантов по Сирии в Астане.

Ранее на фоне дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и высылки из Лондона российских дипломатов заявил, что "России следует отойти в сторону и заткнуться".

На эти слова уже ответили в Минобороны РФ.

"Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только одни они и остались в арсенале вооруженных сил Ее Величества", - сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.