В России Отравление Сергея Скрипаля

В Минобороны РФ назвали хамскими выражения главы военного ведомства Великобритании

Гэвин Уильямсон ранее заявил в контексте "дела Скрипаля", что "России следует отойти в сторону и заткнуться"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ назвали "хамскими" слова главы военного ведомства Британии Гэвина Уильямсона в адрес России.

"Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только одни они и остались в арсенале вооруженных сил Ее Величества", - заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"К фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет", - добавил генерал.

"Все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих обвинителей", - сказал Конашенков.

Глава Минобороны Великобритании Уильямсон на фоне дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и высылки из Лондона российских дипломатов заявил, что "России следует отойти в сторону и заткнуться".

"Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок", - сказал Конашенков.

Ранее в британской полиции сообщили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

Мэй 14 марта объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов, работающих на разведку, в связи с "делом Скрипаля". Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят "ряд секретных мер".

Теги: Минобороны РФ, Великобритания, Сергей Скрипаль
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