Бывший начальник МУРа Трутнев переведен под домашний арест

Уважаемые читатели! В первоначальный текст новости внесены изменения: в третьем абзаце уточняется место отбывания Трутневым ареста. Приносим свои извинения.

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд (МОВС) освободил из-под стражи обвиняемого в посредничестве во взяточничестве генерал-майора полиции в отставке, бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева и отправил его под домашний арест, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление суда первой инстанции отменить. Избрать в отношении Трутнева меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", - говорится в решении суда, оглашенном в пятницу.

Таким образом, суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайства Трутнева и его адвокатов об изменении ему меры пресечения на более мягкую. Согласно решению МОВС, отбывать домашний арест офицер будет в квартире бывшей супруги на Люблинской улице в Москве..

Экс-главе МУРа инкриминируется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). С санкции Московского гарнизонного военного суда 2 марта он был отправлен под арест на два месяца.

Как стало известно на заседании МОВС в пятницу, в настоящее время расследование уголовного дела в отношении офицера завершено - вместе с адвокатами он приступил к ознакомлению с материалами дела.

По версии следствия, Трутнев с подельниками - Алексеем Винокуровым, Артуром Юсуфовым и Денисом Семеновым - в мае - июне 2017 года получили 70 тысяч долларов в качестве взятки для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела в отношении гендиректора компании "Трансэко" Юрия Корнилова.

Свою вину Трутнев, по словам адвокатов, не признает.