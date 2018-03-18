Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России полным ходом идут президентские выборы. Первые участки на Камчатке и Чукотке открылись еще девять часов назад, в некоторых населенных пунктах уже проголосовало 100% избирателей. В 8 часов началось голосование в Москве. Члены областных избиркомов отмечают, что явка на этих выборах превышает показатели 2012 года. С большинства участков ведется видеотрансляция , за которой можно следить в режиме реального времени.

- МИД Великобритании заявил, что высылка дипломатов и закрытие Британского совета в РФ навредят только самим россиянам - им будет сложнее изучать английский и получать визы.

- Комитет британской Палаты общин по вопросам выхода из ЕС заявил о том, что Brexit необходимо отложить для того, чтобы бизнес и административные структуры успели адаптироваться к новым условиям. По его мнению, до 29 марта 2019 года Лондону не удастся договориться с Брюсселем о благоприятных условиях выхода.