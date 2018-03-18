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Британский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезными

Есть обновление от 08:13

По словам Бориса Джонсона, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визы

Британский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезными
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон
Фото: Reuters

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что высылка 23 британских дипломатов из РФ бессмысленна и навредит в первую очередь самим россиянам, пишет в воскресенье The Sun.

"Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы", - заявил он.

По словам министра, из-за своих действий Россия оказалась "в одиночестве и изоляции". "В этом заключается разница между Британией и Путиным, - сказал Джонсон. - У нас есть друзья по всему миру, а у него нет".

Накануне Москва объявила о высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также будет закрыт Британский совет в РФ и генконсульство в Петербурге.

Теги: Борис Джонсон, Великобритания
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