Сенатор Нарусова предложила приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сенатор Людмила Нарусова намерена подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма после выступлений некоторых кандидатов в президенты РФ.

"После того, к чему нас призывал (кандидат в президенты РФ Максим) Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его (Сталина - ИФ), я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой - оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма", - сказала Л.Нарусова журналистам.

Она отметила, что на этих выборах два человека были "откровенными сталинистами", призывали вернуться в Советский Союз. "Они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет ещё одна война, за восстановление Советского Союза", - сказала сенатор.

Она добавила, что для нее самое главное то, что люди, которые призывали к воссоединению СССР, "об этом проливали слёзы", оказались аутсайдерами по предварительным итогам выборов.