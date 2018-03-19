Минтранс России ужесточит требования к качеству топлива для самолетов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Авиационные власти России решили принять новые меры для повышения безопасности полетов, в разработанном министерством транспорта РФ проекте новых правил наземного обслуживания самолетов контроль за топливообеспечением значительно повышается, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Минтранс завершает работу над утверждением правил наземного обслуживания самолетов. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации", - заявил представитель Минтранса, слова которого приводит издание.

В пресс-службе Росавиации газете рассказали, что агентство выступает за возврат к сертификации авиатоплива, существовавшей в России до 2015 года.

"Это важное звено в системе обеспечения безопасности полетов. Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться", - заявили изданию в Росавиации.

Источники газеты в отрасли рассказали, что ситуацию с качеством авиационного топлива в стране сегодня нельзя назвать безопасной - и это может привести к серьезным проблемам, говорится в публикации "Известий".