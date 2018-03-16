Источник сообщил о выявлении 70 нарушений при выдаче сертификатов российским пилотам

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки в связи с авиакатастрофой Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В ходе проверки, проведенной компетентными органами, выяснилось, что несколько десятков - почти 70 сертификатов пилотов выданы с нарушениями и признаны недействительными", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что данные сертификаты являются лицензией для допуска к полетам на коммерческих авиарейсах, и они выдаются лицам с соответствующим дипломом после прохождения переподготовки.

"Оказалось, в частности, что у второго пилота разбившегося Ан-148 дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации", - отметил источник.

В настоящее время авиационные службы решают дальнейшую судьбу обладателей сертификатов, выданных с нарушениями и признанных недействительными.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению Ан-148, неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков.