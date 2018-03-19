Кремль представит обобщенную информацию о поздравлениях Путина от западных стран

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Владимиру Путину, одержавшему победу на прошедших накануне выборах президента РФ, уже поступают поздравления, в том числе от руководителей западных стран, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы обобщаем сейчас. От западных стран есть поздравления, мы дадим вам информацию обобщенную", - сказал Песков журналистам на вопрос, поступили ли Путину поздравления от лидеров США и Западной Европы. При этом он не стал конкретизировать, от кого эти поздравления.

"По телефонным разговорам - сегодня и завтра ряд разговоров будет, мы вам сообщим", - сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, Путин с 10:00 утра понедельника проводит целую серию телефонных разговоров. "Телефонных разговоров много, разумеется, главным образом речь идет о международных поздравлениях, которые получает президент России", - сказал он.

Согласно предварительным данным, озвученным главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов), третье - Владимир Жириновский (5,66%, или 4 млн 151 тысяч голосов), четвертое - Ксения Собчак (1,67%, или 1 млн 226 тысяч голосов). Пятое место занял Григорий Явлинский (1,04%, или 765 тысяч 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тысяч 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тысяч 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тысяч 903 голоса). Явка составила 73,4 млн человек (67,47%).