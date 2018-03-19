Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеЭкономикаСуд снял арест со всех активов "Системы"
Важно
Путин набрал рекордные 76,6% голосов
В России

Кремль представит обобщенную информацию о поздравлениях Путина от западных стран

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Владимиру Путину, одержавшему победу на прошедших накануне выборах президента РФ, уже поступают поздравления, в том числе от руководителей западных стран, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы обобщаем сейчас. От западных стран есть поздравления, мы дадим вам информацию обобщенную", - сказал Песков журналистам на вопрос, поступили ли Путину поздравления от лидеров США и Западной Европы. При этом он не стал конкретизировать, от кого эти поздравления.

"По телефонным разговорам - сегодня и завтра ряд разговоров будет, мы вам сообщим", - сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, Путин с 10:00 утра понедельника проводит целую серию телефонных разговоров. "Телефонных разговоров много, разумеется, главным образом речь идет о международных поздравлениях, которые получает президент России", - сказал он.

Согласно предварительным данным, озвученным главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов), третье - Владимир Жириновский (5,66%, или 4 млн 151 тысяч голосов), четвертое - Ксения Собчак (1,67%, или 1 млн 226 тысяч голосов). Пятое место занял Григорий Явлинский (1,04%, или 765 тысяч 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тысяч 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тысяч 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тысяч 903 голоса). Явка составила 73,4 млн человек (67,47%).

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин набрал рекордные 76,6% голосовПутин набрал рекордные 76,6% голосов
Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ после обработки 99,83% протоколовПодробнее
 100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина
В голосовании на территории Сирии приняли участие почти 3 тыс. военнослужащихПодробнее
 Почти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента России
Таковы итоги обработки 99,83% протоколовПодробнее
 Выборы президента России - 2018. ОнлайнВыборы президента России - 2018. Онлайн
Последние данные о явке избирателей и происходящем на избирательных участках в трансляции "Интерфакса"Подробнее
Явка избирателей на выборах президента РФ составила около 67%Явка избирателей на выборах президента РФ составила около 67%
Обработаны более 95% протоколовПодробнее
 Штаб Сурайкина отказался признавать данные ЦИК по выборамШтаб Сурайкина отказался признавать данные ЦИК по выборам
"Коммунисты России" заявляют, что проведут свой подсчет голосовПодробнее
 Явлинский назвал немалым количеством миллион голосов за свою кандидатуруЯвлинский назвал немалым количеством миллион голосов за свою кандидатуру
Он добавил, что "страна идет к опасной пропасти"Подробнее
 Путин поблагодарил сторонников на Манежной площади за результатПутин поблагодарил сторонников на Манежной площади за результат
Он считает итоги выборов проявлением доверия гражданПодробнее
 Путин набрал в Крыму более 90% голосовПутин набрал в Крыму более 90% голосов
В Севастополе президент получил примерно такое же количество голосов избирателейПодробнее
 ЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 25% голосовЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 25% голосов
Путин набирает более 72%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеЭкономикаСуд снял арест со всех активов "Системы"В РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииВ России100% российских военных в Сирии проголосовали за ПутинаВ миреСи Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на посту президента России

Медведев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

В ЦИК объяснили расхождения в числе избирателей РФ

Три человека погибли и восемь пострадали при взрыве у стадиона в афганском Джелалабаде

ВС Чечни подтвердил арест правозащитника Титиева до 9 мая

Температура в Москве в течение недели останется значительно ниже нормы

Совет ЕС указал на вероятность причастности России к "делу Скрипаля"

"Черной пантере" удалось удержать лидерство в американском прокате пятую неделю подряд

Кремль представит обобщенную информацию о поздравлениях Путина от западных стран

Борис Титов назвал прошедшие выборы шоу

Британские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в стране

Британские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеЛиц, связанных с политикой, предложили обязать сообщить о происхождении денег на дорогую покупку Подробнее

ЦБ РФ рассказал банкам о работе по сокрытию чреватой санкционными рисками информации

Борис Джонсон назвал абсурдным отрицание Россией причастности к инциденту со Скрипалем

Новая Каледония 4 ноября проведет референдум о независимости от Франции

Суд снял арест со всех активов "Системы"

Суд снял арест со всех активов "Системы"Обеспечительные меры были наложены в рамках процесса "Роснефть" против "Системы" Подробнее

Турецкие СМИ сообщили о гибели 11 человек при взрыве дома в центре Африна

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru