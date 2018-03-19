Переживший падение акробат цирка Мстислава Запашного скончался от остановки сердца

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Акробат Антон Мартынов, сорвавшийся с троса в цирке Элисты, умер перед транспортировкой из столицы Калмыкии в больницу Ростова-на-Дону в понедельник, сообщает пресс-служба цирка Мстислава Запашного.

"Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростова-на-Дону у Антона остановилось сердце. Искренне соболезнуем родным Антона", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что акробат Мартынов из-за срыва карабина пострадал во время выступления в "Ойрат-Арене" в Элисте и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Позже артист цирка вышел из комы, его планировали перевезти из Элисты в больницу Ростова-на-Дону на реанимационном автомобиле.