Росавиация сняла ограничение сертификата эксплуатанта Azur air

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании Azur air, таким образом, компания продолжит выполнять полеты после 20 марта, сообщило ведомство.

"Решение о снятии ограничений принято на основе комплексного анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, заявки и документации ООО "АЗУР эйр" (юридическое название Azur air - ИФ) на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года. ООО "АЗУР эйр" подтвердило устранение выявленных ранее замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства", - говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем Azur air проведены кадровые изменения: возглавлявший компанию с 2014 года Михаил Крицкий уступил свою должность Юрию Стогнию. "Юрий Стогний до апреля 2016 года, являясь действующим пилотом, работал на командно-летных, инспекторских должностях в гражданской авиации, возглавлял летное подразделение авиакомпании Azur air в Красноярске, хорошо знаком со структурой авиакомпании, ее флотом и коллективом. С апреля 2016 по март 2018 являлся генеральным директором авиакомпании "Турухан" (входит в группу "ЮТэйр" - ИФ), где проявил себя эффективным топ-менеджером", - сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика. Кроме того, по данным Росавиации, авиакомпания назначила нового заместителя генерального директора - начальника инспекции по безопасности полетов и технического директора.

"АЗУР эйр" осуществила повторное техническое обслуживание всего парка воздушных судов типов Boeing-757/67. Также акционерами принято принципиальное решение о переводе самолетного парка авиакомпании в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ", - говорится в сообщении Росавиации.

Как сообщалось, в начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur air до 20 марта. Решение было принято после проведенной в декабре проверки, по итогам которой регулятор выявил "несоответствия и недостатки" поддержания летной годности самолетов компании и организации летной работы. Позднее Росавиация требовала от перевозчика остановить после 19 марта бронирование билетов по договорам с туроператорами и продажи собственных билетов. Комиссия при Минтрансе РФ отказывалась выдавать Azur air допуски к рейсам по популярным туристическим маршрутам, в том числе в Анталью, Гоа, Канкун, Барселону, Варадеро, Пунта-Кану.

Azur air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex tour. Парк состоит из 20 воздушных судов, в том числе восьми Boeing-757-200, семи Boeing-767-300 и пяти Boeing-737-800. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.