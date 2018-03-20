Четыре человека погибли при пожаре во Владивостоке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Тела четырех человек найдены после пожара в частном жилом доме во Владивостоке, еще 11 человек спасены, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Пожар произошел в понедельник поздним вечером. Пожарные прибыли на место через семь минут после сообщения, дом был полностью объят пламенем.

"Пожарным удалось вывести из огня четыре человека, еще семь было эвакуировано", - говорится в сообщении.

На месте пожара были обнаружены четыре человека без признаков жизни.

Отмечается, что в этом доме были установлены пожарные дымоизвещатели, сработка которых спасла жизни спящих людей, находившихся в доме, и позволила жильцам своевременно сообщить о пожаре.

Общая площадь пожара, к тушению которого было привлечено 36 человек и 11 единиц техники, составила 70 кв.м.

Местные СМИ сообщают, что в этом доме находился приют для бездомных.