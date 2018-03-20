Крупная партия зараженного бактериями мяса кролика завезена в Приморье из Китая

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Опасные патогенные бактерии обнаружили сотрудники Россельхознадзора в 12 тоннах мяса кролика, завезенного в Приморье из Китая, сообщили во вторник в ведомстве.

"Были отобраны пробы от партии замороженного мяса кролика без кости и шкуры (12 тонн) и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества. Товар поступил в Порт "Восточный" из Китайской Народной Республики. По результатам исследований в пробе мяса кролика обнаружены опасные патогенные бактерии листерии", - сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Попадая в организм человека, листерия паразитирует внутри клеток, накапливаясь в печени и селезенке, вызывает серьезное заболевание - листериоз. Заражение людей может произойти при употреблении в пищу зараженных продуктов питания.