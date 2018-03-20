Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Мурманске выросло до двух

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Количество жертв при взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске возросло до двух, сообщает Следственный комитет РФ.

"Число погибших в результате обрушения дома в Мурманске увеличилось до двух человек",- говорится в сообщении ведомства, размещённом в Telegram.

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Свердлова в Мурманске, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Мурманской области Антон Желонкин.

"Работы прекращены, информация о количестве погибших, пострадавших и деблокированных уточняется", - сказал он.

Ранее в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщалось, в 16:55 мск в пятиэтажном жилом доме, находящемся в Мурманске по адресу: улица Свердлова 6 корпус 1, произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания с последующим обрушением части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи.