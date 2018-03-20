Что произошло за день: вторник, 20 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ и признал законным требование предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей. Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней на передачу ключей спецслужбе, в противном случае Telegram может быть заблокирован на территории России через суд. Однако представители компании заявили, что считают невозможным выполнение требований ФСБ, а основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям мессенджера "свободу и неприкосновенность частной жизни".

- Дональд Трамп все-таки поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером в обозримом будущем, чтобы обсудить КНДР и гонку вооружений.

- Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон. Самолет с ними вылетел вечером из лондонского аэропорта Станстед в Москву.

- В Мурманске в результате взрыва бытового газа обрушились три этажа жилого дома. Погибли, по меньшей мере, два человека, пострадали, по разным данным, от трех до шести человек.

- Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании режимом Муаммара Каддафи.

- Ространснадзор после внеплановой проверки компании "Саратовские авиалинии", самолет Ан-148 которой разбился 11 февраля в Подмосковье, заявил, что предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа. Однако позднее Росавиация сообщила, что директива коснется только "Саратовских авиалиний".

- Брат оппозиционера Алексея Навального Олег, осужденный по "делу "Ив-Роше" и отбывающий наказание в колонии в Орловской области, вновь отправлен в штрафной изолятор.

-Верховный суд РФ обязал возмещать стоимость приобретенных отдельно зимних шин и сигнализации при возврате бракованного автомобиля.

- В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога по кличке Судан.