Директива о приостановке полетов Ан-148 коснется только "Саратовских авиалиний"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Директива о приостановке полетов самолетов Ан-148 касается только авиакомпании "Саратовские авиалинии", сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

"Росавиация направила в авиакомпанию директиву о приостановке выполнения полетов на самолетах Ан-148 до устранения выявленных замечаний и несоответствий в полном объеме. Вместе с тем Росавиация информирует о том, что в другие авиакомпании гражданской авиации, имеющие в своем парке Ан-148, директивы о приостановке полетов этих типов воздушных судов Федеральное агентство воздушного транспорта не направляло", - сообщил регулятор.

Всего, по данным Росавиации, в российских авиакомпаниях эксплуатируется 15 самолетов Ан-148, в том числе четыре в "Саратовских авиалиниях".

Ранее во вторник глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил журналистам, что после внеплановой проверки "Саратовских авиалиний", чей Ан-148 разбился 11 февраля в Подмосковье, ведомство предписало всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа. Вместе с тем представитель авиакомпании "Ангара", у которой в парке 5 Ан-148-100Е, заявлял "Интерфаксу", что компания не получала каких-либо предписаний о приостановке полетов на самолетах этого типа.

Также ранее во вторник представитель Росавиации сообщал, что по итогам внеплановой проверки "Саратовских авиалиний" ведомство ограничило сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля. В деятельности авиакомпании были выявлены "нарушения и несоответствия требованиям федеральных авиационных правил", пояснил собеседник агентства.

"До указанной даты "Саратовские авиалинии" предоставлено время на устранение всех замечаний. На основании проделанной авиаперевозчиком работы будет принято решение о дальнейшей деятельности авиакомпании", - сообщили в Росавиации.

Самолет Ан-148-100В "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.