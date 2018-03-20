Ространснадзор предписал авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ространснадзор после внеплановой проверки компании "Саратовские авиалинии", самолет Ан-148 которой разбился 11 февраля в Подмосковье, предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа.

"Мы сделали предписание приостановить полеты на Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются", - заявил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин во вторник.

Кроме того, по его словам, Ространснадзор рекомендовал приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируют непосредственно "Саратовские авиалинии".

"После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать", - сказал Басаргин. У ведомства есть претензии и к персоналу компании, добавил он.

В свою очередь, в Росавиации "Интерфаксу" заявили, что по итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство ограничило сертификат эксплуатанта перевозчика до 27 апреля. Это означает, что до указанного срока авиакомпания должна устранить выявленные Росавиацией замечания. До катастрофы в Подмосковье в парке "Саратовских авиалиний" было шесть Ан-148, такое же количество Як-42 и два Embraer-190.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, совокупность человеческого фактора и конструктивных особенностей самолета привели к катастрофе Ан-148. По его словам, бортовые самописцы полностью расшифрованы, содержащейся на них информации достаточно, чтобы выстроить исчерпывающую картину происшедшего.

"Предварительно катастрофа была спровоцирована стечением факторов критического характера. Каждый из них в отдельности вряд ли бы привел к особой ситуации. Речь идет о совокупности конструктивных особенностей самолета Ан-148 - расположение приемников полного давления (ППД), которое не защищает прибор от обледенения, а также возможно ошибочных действий пилотов в условиях нештатной работы авионики, когда показания приборов скорости разнились, чем провоцировали рассогласованность действий в кабине", - сказал источник.