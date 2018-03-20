Житель дома в Мурманске перед взрывом назвал 20 марта последним днем своей жизни

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Один из жильцов дома по адресу ул.Свердлова, д.6/1 в Мурманске, в котором во вторник произошел взрыв газа, на своей странице в соцсети "Вконтакте" незадолго до происшествия обозначил вторник как последний день своей жизни.

Запись "10 июля 1998 - 20 03 2018" была сделана за два часа до взрыва.

При этом в региональном управлении СКР не комментируют версию об умышленном взрыве.

"В настоящее время следствием в рамках возбужденного уголовного дела отрабатываются все возможные версии произошедшего, основная из которых - взрыв бытового газа", - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось, во вторник около 16.55 по московскому времени на улице Свердлова, д.6/1 произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи.

В результате взрыва газа погибли два человека, число пострадавших и деблокированных уточняется.

По факту происшествия СКР расследует уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (по части 2 статьи 238 УК РФ).