Петербургский автомобилист потерял машину в снегу и заявил об угоне

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Житель Санкт-Петербурга не смог отыскать свой автомобиль в сугробе, машина нашлась после обращения в полицию, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Курьезный случай произошел на севере города. "Мужчина обратился в полицию, указав, что вечером в понедельник припарковал свой автомобиль "Toyota RAV4" во дворе дома 17/1 по Комендантскому проспекту, а утром во вторник не смог найти машину", - сказал собеседник.

Три часа спустя мужчина повторно обратился в полицию и попросил не проводить проверку по его заявлению. Он сообщил, что нашел засыпанную снегом машину без повреждений в соседнем дворе у дома 13 по Долгоозерной улице.

Поиск мужчине осложнил цвет автомобиля - белый.

За два последних дня в Санкт-Петербурге выпало более 20 см снега, сообщали в пресс-службе городского комитета по благоустройству в среду. "Ночью в городе прошел снегопад, наиболее полно его последствия ощутили на северо-востоке города, где местами выпало до 10 см снега. Таким образом, слой выпавшего снега за два дня превысил 20 см", - говорится в сообщении.